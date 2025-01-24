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На войне в Украине погиб австрийский доброволец

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПятница, 24 января 2025, 13:05
На войне в Украине погиб австрийский доброволец
Фото иллюстративное с pixabay.com

30-летний доброволец из Австрии Рихард С. погиб на российско-украинской войне, мужчина воевал на стороне Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Östrerreich

Детали: О гибели добровольца из Австрии сообщила украинка М. в Instagram, а позже эту информацию подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел Австрии.

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"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (то есть Украины – ред.)", – написала подруга под фото погибшего воина.

Отмечается, что австрийский доброволец, вероятно, погиб в результате атаки дрона.

Предыстория:

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войнадобровольцыАвстрия
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