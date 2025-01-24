На войне в Украине погиб австрийский доброволец
Пятница, 24 января 2025, 13:05
30-летний доброволец из Австрии Рихард С. погиб на российско-украинской войне, мужчина воевал на стороне Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на австрийское издание Östrerreich
Детали: О гибели добровольца из Австрии сообщила украинка М. в Instagram, а позже эту информацию подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел Австрии.
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"Он любил свою родину и свою семью, но с начала большой войны он стал на поддержку моей семьи (то есть Украины – ред.)", – написала подруга под фото погибшего воина.
Отмечается, что австрийский доброволец, вероятно, погиб в результате атаки дрона.
Предыстория:
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- В ноябре на лечении во Франции умер грузинский боец, раненный в Бахмуте.
- Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.
- 10 января информировали, что в ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.
- 13 января стало известно, что на российско-украинской войне погиб грузинский боец – Каха Тилидзе.