Північна Корея може відправити Росії більше військових до літа – естонська розвідка

Естонська розвідка повідомляє про ознаки підготовки Північної Кореї до відправки додаткових військових для підтримки Росії у війні проти України. За словами керівника розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга, це може статися до літа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Пряма мова Ківісельга під час брифінгу: "На цьому тижні з'явилися повідомлення, що Північна Корея планує відправити нову партію військових до літа. Невідомо, якою буде їхня точна мета, чи це буде введення нових підрозділів у повному складі, чи заміщення втрат у підрозділах, які вже воюють. Тільки час покаже".

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Деталі: Ківісельг зазначив, що кілька тисяч північнокорейських військових, які воюють переважно в Курській області Росії, вже загинули або були поранені, і є повідомлення, що Північна Корея відправить нову партію солдатів на допомогу Росії до літа.

Як заявив естонський розвідник – російські війська поки що не змогли витіснити українські сили з Курської області, а українські військові все ще утримують близько половини території, яку вони спочатку захопили.

"Бої тривають на околицях цієї території, де російські війська не досягли значного прогресу", – сказав він.

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Також він наголосив, що Україна все ще утримує найбільший населений пункт Курської області та важливий логістичний центр – Суджу.

Фото: Мапа DeepState

За його словами, серед північнокорейських військових, які воюють на боці російських військ у Курській області, кількість жертв сягає кількох тисяч.

Ківісельг зазначив, що якщо Північна Корея має на меті зберегти свою присутність у зоні бойових дій, їй доведеться розпочати ротацію солдатів.

Естонський розвідник також проаналізував бойові дії на фронті. Він зазначив, що впродовж останнього тижня вони були схожими на попередні тижні, а найзапекліші бої, як і раніше, точаться в Донецькій області, зокрема під Торецьком, Покровськом та Великою Новосілкою.

Ківісельг зазначив, що російські війська здійснюють тактичне просування по всьому фронту.

"Найбільш критична ситуація наразі момент склалася у Торецьку та Великій Новосілці", – сказав він.

За його словами, у Торецьку у російських військ залишився лише один північно-східний район, але навіть він знаходиться у зоні досяжності непрямого вогню російських сил.

Фото: Мапа DeepState

А у Великій Новосілці українські сили перебувають під загрозою оточення, що, "ймовірно, змусить українців відступити звідти найближчими днями".

Фото: Мапа DeepState

Втім, естонський розвідник зазначив, що найбільші бої точаться під Покровськом.

"Населений пункт добре укріплений українськими силами та прилеглими територіями, тому російські війська намагаються обійти його та чинити тиск на українські підрозділи, створюючи ризик оточення", – зазначив він.

Фото: Мапа DeepState

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