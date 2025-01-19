Росіяни просунулися біля Великої Новосілки, штурмують райони населеного пункту – DeepState

Аналітики проєкту DeepState пізно ввечері 18 січня повідомили про просування ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки, в якій, зазначає DeepState, росіяни почали штурми деяких районів.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки".

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Деталі: Також аналітики проєкту повідомили, що ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки.

Дослівно: "Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому".

карта DeepState

Що передувало: У ніч на 16 січня стало відомо, що росіяни окупували Нескучне, кільце навколо Великої Новосілки стискається.

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Повідомлялося, що російська армія, яка з осені 2024 року просувається під Великою Новосілкою, що на Донеччині, та намагається її оточити, готується штурмувати населений пункт.

Що варто знати: Загалом умови для оборони Великої Новосілки стали надзвичайно складні, адже з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні. Відстань між крайніми точками українських позицій на півночі на південному заході, тобто ширина "горлечка", через яке проходить доставка людей, БК та провізії до Великої Новосілки, складає близько семи кілометрів. Логістика ускладнена, заїхати у населений пункт на техніці вже неможливо.