Северная Корея может отправить России больше военных до лета – эстонская разведка
Эстонская разведка сообщает о признаках подготовки Северной Кореи к отправке дополнительных военных для поддержки России в войне против Украины. По словам руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, это может произойти до лета.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR
Прямая речь Кивисельга во время брифинга: "На этой неделе появились сообщения, что Северная Корея планирует отправить новую партию военных до лета. Неизвестно, какой будет их точная цель, будет ли это введение новых подразделений в полном составе или замещение потерь в подразделениях, которые уже воюют. Только время покажет".
Детали: Кивисельг отметил, что несколько тысяч северокорейских военных, воюющих преимущественно в Курской области России, уже погибли или были ранены, и есть сообщения, что Северная Корея отправит новую партию солдат на помощь России до лета.
Как заявил эстонский разведчик – российские войска пока не смогли вытеснить украинские силы из Курской области, а украинские военные все еще удерживают около половины территории, которую они изначально захватили.
"Бои продолжаются на окраинах этой территории, где российские войска не достигли значительного прогресса", – сказал он.
Также он отметил, что Украина все еще удерживает крупнейший населенный пункт Курской области и важный логистический центр – Суджу.
По его словам, среди северокорейских военных, воюющих на стороне российских войск в Курской области, количество жертв достигает нескольких тысяч.
Кивисельг отметил, что если Северная Корея имеет целью сохранить свое присутствие в зоне боевых действий, ей придется начать ротацию солдат.
Эстонский разведчик также проанализировал боевые действия на фронте. Он отметил, что в течение последней недели они были похожими на предыдущие недели, а самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Донецкой области, в частности под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.
Кивисельг отметил, что российские войска осуществляют тактическое продвижение по всему фронту.
"Наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Торецке и Большой Новоселке", – сказал он.
По его словам, в Торецке у российских войск остался только один северо-восточный район, но даже он находится в зоне досягаемости косвенного огня российских сил.
А в Великой Новоселке украинские силы находятся под угрозой окружения, что, "вероятно, заставит украинцев отступить оттуда в ближайшие дни".
Впрочем, эстонский разведчик отметил, что самые большие бои идут под Покровском.
"Населенный пункт хорошо укреплен украинскими силами и прилегающими территориями, поэтому российские войска пытаются обойти его и оказывать давление на украинские подразделения, создавая риск окружения", – отметил он.
Напомним:
- В конце декабря 2024 года в США заявили, что военные Северной Кореи, которые воюют против Украины на стороне России в Курской области, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны.
- Также тогда стало известно, что только в течение последней недели декабря в Курской области северокорейские войска потеряли тысячу погибшими и ранеными.
- Аналитики проекта DeepState 18 января 2025 года сообщили о продвижении врага возле ряда населенных пунктов Донецкой области, в том числе и Великой Новоселки, в которой, отмечает DeepState, россияне начали штурмы некоторых районов.
- А 19 января разведка Великобритании писала, что в центральной части Донецкой области российские войска усиливают давление на Великую Новоселку.