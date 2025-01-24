Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Северная Корея может отправить России больше военных до лета – эстонская разведка

Уляна Кричковская, Украинская правдаПятница, 24 января 2025, 13:54
Северная Корея может отправить России больше военных до лета – эстонская разведка
Фото: Getty Images

Эстонская разведка сообщает о признаках подготовки Северной Кореи к отправке дополнительных военных для поддержки России в войне против Украины. По словам руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, это может произойти до лета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь Кивисельга во время брифинга: "На этой неделе появились сообщения, что Северная Корея планирует отправить новую партию военных до лета. Неизвестно, какой будет их точная цель, будет ли это введение новых подразделений в полном составе или замещение потерь в подразделениях, которые уже воюют. Только время покажет".

Реклама:

Детали: Кивисельг отметил, что несколько тысяч северокорейских военных, воюющих преимущественно в Курской области России, уже погибли или были ранены, и есть сообщения, что Северная Корея отправит новую партию солдат на помощь России до лета.

Как заявил эстонский разведчик – российские войска пока не смогли вытеснить украинские силы из Курской области, а украинские военные все еще удерживают около половины территории, которую они изначально захватили. 

"Бои продолжаются на окраинах этой территории, где российские войска не достигли значительного прогресса", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Также он отметил, что Украина все еще удерживает крупнейший населенный пункт Курской области и важный логистический центр – Суджу.

 
Фото: КАРТА DeepState

По его словам, среди северокорейских военных, воюющих на стороне российских войск в Курской области, количество жертв достигает нескольких тысяч. 

Кивисельг отметил, что если Северная Корея имеет целью сохранить свое присутствие в зоне боевых действий, ей придется начать ротацию солдат.

Эстонский разведчик также проанализировал боевые действия на фронте. Он отметил, что в течение последней недели они были похожими на предыдущие недели, а самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Донецкой области, в частности под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

Кивисельг отметил, что российские войска осуществляют тактическое продвижение по всему фронту.

"Наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Торецке и Большой Новоселке", – сказал он.

По его словам, в Торецке у российских войск остался только один северо-восточный район, но даже он находится в зоне досягаемости косвенного огня российских сил.

 
Фото: Карта DeepState

А в Великой Новоселке украинские силы находятся под угрозой окружения, что, "вероятно, заставит украинцев отступить оттуда в ближайшие дни".

 
Фото: Карта DeepState

Впрочем, эстонский разведчик отметил, что самые большие бои идут под Покровском. 

"Населенный пункт хорошо укреплен украинскими силами и прилегающими территориями, поэтому российские войска пытаются обойти его и оказывать давление на украинские подразделения, создавая риск окружения", – отметил он.

 
Фото: Карта DeepState

Напомним:

КНДРЭстонияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
ISW проанализировал, какие цели преследует Россия захватом Великой Новоселки на Донетчине
"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Все новости...
КНДР
Британская разведка оценила потери КНДР на Курщине: около 4 тысяч военных
В этом году КНДР передаст россиянам не менее 150 баллистических ракет и артиллерию – Буданов
ISW: Потери войск КНДР могут составить от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно
Последние новости
08:47
Белый дом объявил о продлении соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном
08:38
За минувшие сутки наиболее интенсивно россияне атаковали на Краматорском и Покровском направлениях – Генштаб
08:35
Швеция задержала судно после повреждения латвийского подводного кабеля
08:20
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
08:09
Россияне повредили инфраструктурные объекты в Сумах и области
08:04
текстОткрытие политсезона: вежливый ультиматум Трампа и дух выборов в Украине
07:54
ВСУ за сутки обезвредили еще 1 430 оккупантов
07:41
"Лишь 87,6% любят своего "бацьку"? Сикорский иронично прокомментировал выборы Лукашенко
07:29
видеоИзраиль разрешил перемещенным жителям севера Газы возвращаться домой
06:50
Белый дом: Колумбия согласилась принимать депортированных мигрантов из США
Все новости...
Реклама:
Реклама: