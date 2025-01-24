Северная Корея может отправить России больше военных до лета – эстонская разведка

Эстонская разведка сообщает о признаках подготовки Северной Кореи к отправке дополнительных военных для поддержки России в войне против Украины. По словам руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, это может произойти до лета.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Прямая речь Кивисельга во время брифинга: "На этой неделе появились сообщения, что Северная Корея планирует отправить новую партию военных до лета. Неизвестно, какой будет их точная цель, будет ли это введение новых подразделений в полном составе или замещение потерь в подразделениях, которые уже воюют. Только время покажет".

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Детали: Кивисельг отметил, что несколько тысяч северокорейских военных, воюющих преимущественно в Курской области России, уже погибли или были ранены, и есть сообщения, что Северная Корея отправит новую партию солдат на помощь России до лета.

Как заявил эстонский разведчик – российские войска пока не смогли вытеснить украинские силы из Курской области, а украинские военные все еще удерживают около половины территории, которую они изначально захватили.

"Бои продолжаются на окраинах этой территории, где российские войска не достигли значительного прогресса", – сказал он.

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Также он отметил, что Украина все еще удерживает крупнейший населенный пункт Курской области и важный логистический центр – Суджу.

Фото: КАРТА DeepState

По его словам, среди северокорейских военных, воюющих на стороне российских войск в Курской области, количество жертв достигает нескольких тысяч.

Кивисельг отметил, что если Северная Корея имеет целью сохранить свое присутствие в зоне боевых действий, ей придется начать ротацию солдат.

Эстонский разведчик также проанализировал боевые действия на фронте. Он отметил, что в течение последней недели они были похожими на предыдущие недели, а самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Донецкой области, в частности под Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

Кивисельг отметил, что российские войска осуществляют тактическое продвижение по всему фронту.

"Наиболее критическая ситуация на данный момент сложилась в Торецке и Большой Новоселке", – сказал он.

По его словам, в Торецке у российских войск остался только один северо-восточный район, но даже он находится в зоне досягаемости косвенного огня российских сил.

Фото: Карта DeepState

А в Великой Новоселке украинские силы находятся под угрозой окружения, что, "вероятно, заставит украинцев отступить оттуда в ближайшие дни".

Фото: Карта DeepState

Впрочем, эстонский разведчик отметил, что самые большие бои идут под Покровском.

"Населенный пункт хорошо укреплен украинскими силами и прилегающими территориями, поэтому российские войска пытаются обойти его и оказывать давление на украинские подразделения, создавая риск окружения", – отметил он.

Фото: Карта DeepState

Напомним: