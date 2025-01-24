"На щиті": Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: З числа повернених "на щиті" оборонців:

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- 451 з Донецького напрямку;

- ⁠71 з Бахмутського напрямку;

- ⁠51 з Вугледарського напрямку;

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- 13 з Луганського напрямку;

- 137 із Запорізького напрямку;

- з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановювати особи загиблих.