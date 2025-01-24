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"На щите": Украина вернула тела 757 погибших защитников

Валентина РоманенкоПятница, 24 января 2025, 14:11
На щите: Украина вернула тела 757 погибших защитников
фото Координационного штаба

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Из числа возвращенных "на щите" защитников:

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- 451 с Донецкого направления;

- 71 с Бахмутского направления;

- 51 с Угледарского направления;

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- 13 с Луганского направления;

- 137 с Запорожского направления;

- из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут устанавливать личности погибших.

войнапотери в войне
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