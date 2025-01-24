"На щите": Украина вернула тела 757 погибших защитников
Пятница, 24 января 2025, 14:11
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 757 павших защитников.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Из числа возвращенных "на щите" защитников:
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- 451 с Донецкого направления;
- 71 с Бахмутского направления;
- 51 с Угледарского направления;
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- 13 с Луганского направления;
- 137 с Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ возвращено 34 погибших.
Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут устанавливать личности погибших.