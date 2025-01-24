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Москві слова не давали: У МЗС України відреагували на ультиматум Росії щодо НАТО

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 24 січня 2025, 15:29
Москві слова не давали: У МЗС України відреагували на ультиматум Росії щодо НАТО
Речник МЗС Георгій Тихий. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України назвало безглуздим ультиматум Росії про скасування рішення НАТО щодо вступу України, прийнятого на саміті в Бухаресті, щодо вступу України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідь речника українського зовнішньополітичного відомства Георгія Тихого

Деталі: Речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на вимогу РФ відмовитися від вступу в НАТО, який був обіцяний Києву у декларації Бухарестського саміту у 2008 році, для врегулювання російсько-української війни сказав, що "Москві слова не давали з цього питання".

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"Ой, лишенько, союзник Північної Кореї виставляє ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москві слова не давали з цього питання", – заявив він. 

Тихий наголосив, що Росія веде загарбницьку війну в Європі. 

"Її окупаційні війська знаходяться в Україні та інших європейських країнах. Архітектура європейської безпеки побудована на захисті від Росії", – підсумував він.

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Зазначимо, заступник глави МЗС Росії Александр Грушко заявив, що відмова від вступу України до НАТО, який був обіцяний Києву у декларації Бухарестського саміту у 2008 році, є одним із ключових для Росії елементів для врегулювання російсько-української війни.

За його словами, потенційне членство України в НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та, в ширшому сенсі, створення хоч якоїсь архітектури безпеки".

Тим часом президент Володимир Зеленський впевнений, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.

МЗСНАТОРосія
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