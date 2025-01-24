Москве слова не давали: В МИД Украины отреагировали на ультиматум России по НАТО

Министерство иностранных дел Украины назвало бессмысленным ультиматум России об отмене решения НАТО по вступлению Украины, принятого на саммите в Бухаресте, относительно вступления Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ответ представителя украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого

Детали: Представитель МИД Георгий Тихий в ответ на требование РФ отказаться от вступления в НАТО, который был обещан Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, для урегулирования российско-украинской войны сказал, что "Москве слова не давали по этому вопросу".

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"Ой, ну что вы, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", – заявил он.

Тихий подчеркнул, что Россия ведет захватническую войну в Европе.

"Ее оккупационные войска находятся в Украине и других европейских странах. Архитектура европейской безопасности построена на защите от России", – подытожил он.

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Отметим, заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ от вступления Украины в НАТО, который был обещан Киеву в декларации Бухарестского саммита в 2008 году, является одним из ключевых для России элементов для урегулирования российско-украинской войны.

По его словам, потенциальное членство Украины в НАТО "делает невозможным достижение мира в Украине и, в более широком смысле, создание хоть какой-то архитектуры безопасности".

Между тем президент Владимир Зеленский уверен, что его американский коллега Дональд Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.