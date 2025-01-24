Справа про крадіжку 140 млн: ВАКС обрав 100-мільйонну заставу нардепу Бондару

Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондара під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень.

Джерело: трансляція судового засідання на Youtube, громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах

Деталі: Рішення ухвалював слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

Реклама:

Бондар підозрюється у розробці схеми, за якою "Укрзалізниці" постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами, що завдало компанії збитків на 140 мільйонів гривень.

Згідно з ухвалою суду, в разі внесення застави у депутата будуть такі обов'язки:

прибувати за викликом детектива, прокурора або суду;

утриматись від спілкування зі свідками та відвідин "Укрзалізниці";

здати закордонні паспорти;

не виїжджати без дозволу за межі Київської області.

Обов'язку носити браслет немає.

РЕКЛАМА:

Прокурор САП просив взяти Бондара під варту з можливою заставою в 200 млн грн.

Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.

Нагадаємо: