Справа про крадіжку 140 млн: ВАКС обрав 100-мільйонну заставу нардепу Бондару
Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондара під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень.
Джерело: трансляція судового засідання на Youtube, громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах
Деталі: Рішення ухвалював слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.
Бондар підозрюється у розробці схеми, за якою "Укрзалізниці" постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами, що завдало компанії збитків на 140 мільйонів гривень.
Згідно з ухвалою суду, в разі внесення застави у депутата будуть такі обов'язки:
- прибувати за викликом детектива, прокурора або суду;
- утриматись від спілкування зі свідками та відвідин "Укрзалізниці";
- здати закордонні паспорти;
- не виїжджати без дозволу за межі Київської області.
Обов'язку носити браслет немає.
Прокурор САП просив взяти Бондара під варту з можливою заставою в 200 млн грн.
Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.
Нагадаємо:
- Антикорупційні органи оголосили Бондару підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці.
- Слідство називає Бондара одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.
- НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати Укрзалізницю. Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.
- Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.