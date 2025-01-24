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Справа про крадіжку 140 млн: ВАКС обрав 100-мільйонну заставу нардепу Бондару

Євген КізіловП'ятниця, 24 січня 2025, 16:30
Справа про крадіжку 140 млн: ВАКС обрав 100-мільйонну заставу нардепу Бондару
фото: Бондар у фейсбуці

Вищий антикорупційний суд вирішив не брати народного депутата Віктора Бондара під варту і визначив йому заставу в 100 мільйонів гривень.

Джерело: трансляція судового засідання на Youtube, громадська організація "Центр протидії корупції" у соцмережах

Деталі: Рішення ухвалював слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

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Бондар підозрюється у розробці схеми, за якою "Укрзалізниці" постачалася кабельно-провідникова продукція за завищеними цінами, що завдало компанії збитків на 140 мільйонів гривень.

Згідно з ухвалою суду, в разі внесення застави у депутата будуть такі обов'язки:

  • прибувати за викликом детектива, прокурора або суду;
  • утриматись від спілкування зі свідками та відвідин "Укрзалізниці";
  • здати закордонні паспорти;
  • не виїжджати без дозволу за межі Київської області.

Обов'язку носити браслет немає.

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Прокурор САП просив взяти Бондара під варту з можливою заставою в 200 млн грн.

Довідково: У 2019 році Бондар був обраний до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець у 191 округу у Хмельницькій області.

Нагадаємо:

  • Антикорупційні органи оголосили Бондару підозру у справі про заволодіння 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці.
  • Слідство називає Бондара одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами.
  • НАБУ і САП пишуть, що фігуранти справи організували бек-офіс, який дозволяв контролювати Укрзалізницю. Як результат - тендери УЗ із завищеними цінами виграли фірми, які були підконтрольні нардепу та іншому фігуранту.
  • Раніше у цій справі підозру повідомили колишньому раднику Офісу президента, скандальному співробітнику СБУ Артему Шилу.

корупціяВерховна РадаАнтикорупційний суд
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