Дело о краже 140 млн: ВАКС избрал 100-миллионный залог нардепу Бондарю
Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен.
Источник: трансляция судебного заседания на Youtube, общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях
Детали: Решение принимал следственный судья ВАКС Владимир Воронько.
Бондарь подозревается в разработке схемы, по которой "Укрзализныце" поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам, что нанесло компании ущерб на 140 миллионов гривен.
Согласно постановлению суда, в случае внесения залога у депутата будут следующие обязанности:
- прибывать по вызову детектива, прокурора или суда;
- воздержаться от общения со свидетелями и посещения "Укрзализныци";
- сдать загранпаспорта;
- не выезжать без разрешения за пределы Киевской области.
Обязанности носить браслет нет.
Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.
Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.
Напомним:
- Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци".
- Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
- НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать Укрзализныцю. Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
- Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.