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Дело о краже 140 млн: ВАКС избрал 100-миллионный залог нардепу Бондарю

Евгений КизиловПятница, 24 января 2025, 16:30
Дело о краже 140 млн: ВАКС избрал 100-миллионный залог нардепу Бондарю
фото: Бондарь в фейсбуке

Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен.

Источник: трансляция судебного заседания на Youtube, общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях

Детали: Решение принимал следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

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Бондарь подозревается в разработке схемы, по которой "Укрзализныце" поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам, что нанесло компании ущерб на 140 миллионов гривен.

Согласно постановлению суда, в случае внесения залога у депутата будут следующие обязанности:

  • прибывать по вызову детектива, прокурора или суда;
  • воздержаться от общения со свидетелями и посещения "Укрзализныци";
  • сдать загранпаспорта;
  • не выезжать без разрешения за пределы Киевской области.

Обязанности носить браслет нет.

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Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.

Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.

Напомним:

  • Антикоррупционные органы объявили Бондарю подозрение по делу о завладении 140 млн грн на закупке кабелей для "Укрзализныци".
  • Следствие называет Бондаря одним из организаторов схемы при закупке кабельно-проводниковой продукции по завышенным ценам.
  • НАБУ и САП пишут, что фигуранты дела организовали бэк-офис, который позволял контролировать Укрзализныцю. Как результат – тендеры УЗ с завышенными ценами выиграли фирмы, которые были подконтрольны нардепу и другому фигуранту.
  • Ранее по этому делу подозрение сообщили бывшему советнику Офиса президента, скандальному сотруднику СБУ Артему Шилу.

коррупцияВерховная РадаАнтикоррупционный суд
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