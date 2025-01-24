Дело о краже 140 млн: ВАКС избрал 100-миллионный залог нардепу Бондарю

Высший антикоррупционный суд решил не брать народного депутата Виктора Бондаря под стражу и определил ему залог в 100 миллионов гривен.

Источник: трансляция судебного заседания на Youtube, общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях

Детали: Решение принимал следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

Реклама:

Бондарь подозревается в разработке схемы, по которой "Укрзализныце" поставлялась кабельно-проводниковая продукция по завышенным ценам, что нанесло компании ущерб на 140 миллионов гривен.

Согласно постановлению суда, в случае внесения залога у депутата будут следующие обязанности:

прибывать по вызову детектива, прокурора или суда;

воздержаться от общения со свидетелями и посещения "Укрзализныци";

сдать загранпаспорта;

не выезжать без разрешения за пределы Киевской области.

Обязанности носить браслет нет.

РЕКЛАМА:

Прокурор САП просил взять Бондаря под стражу с возможным залогом в 200 млн грн.

Справка: В 2019 году Бондарь был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по 191 округу в Хмельницкой области.

Напомним: