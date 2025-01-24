Російські дрони атакували цивільні авто на Сумщині: троє поранених
П'ятниця, 24 січня 2025, 18:16
Окупанти атакували FPV-дронами два автомобілі із цивільними у Сумській області, внаслідок чого поранення отримали троє людей.
Джерело: прокуратура Сумщини в соцмережах
Деталі: 24 січня упродовж дня росіяни атакували дронами дві автівки, які рухались по території Миропільської громади Сумського району.
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Унаслідок удару, який стався близько 10:45, поранення отримав водій авто.
Близько 13:45 окупанти атакували безпілотником іще один транспортний засіб, у якому поранено двох цивільних чоловіків.
Також пошкодження отримали обидва атомобілі.
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Правоохоронці документують наслідки обстрілу, здійснюється досудове розслідування.