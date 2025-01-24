Российские дроны атаковали гражданские авто в Сумской области: трое раненых

Оккупанты атаковали FPV-дронами два автомобиля с гражданскими в Сумской области, в результате чего ранения получили три человека.

Источник: прокуратура Сумщины в соцсетях

Детали: 24 января в течение дня россияне атаковали дронами две машины, которые двигались по территории Миропольской общины Сумского района.

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В результате удара, который произошел около 10:45, ранения получил водитель авто.

Около 13:45 оккупанты атаковали беспилотником еще одно транспортное средство, в котором ранены двое гражданских мужчин.

Также повреждения получили оба автомобиля.

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Правоохранители документируют последствия обстрела, осуществляется досудебное расследование.