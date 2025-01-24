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Суд арештував мера Ірпеня

Євген КізіловП'ятниця, 24 січня 2025, 18:49
Суд арештував мера Ірпеня
фото: Cуспільне / Дар'я Григоренко

Печерський суд Києва відправив під варту до 22 березня Олександра Маркушина, міського голову міста Ірпінь, що під Києвом. Альтернативою може бути внесення застави у сумі 30 млн гривень.

Джерело: "Суспільне" із зали суду

Деталі: Сам Маркушин називає справу проти себе "заполітизованою та замовною".

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Йдеться про справу, яка пов'язана із виїздом мера за кордон з 24 по 30 серпня 2022 року. За даними правоохоронців, Маркушин нібито їхав в Італію не за допомогою військовим, а побачити свого 2-річного сина.

Пряма мова Маркушина: "Я виїхав за кордон на декілька днів після дозволу КОВА, повернувся, привіз два дрони та побачив сина. Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР "намалювали" підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів".

Деталі: Він додав, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів. На той момент чоловік не бачив дитину пів року, відколи її вивезли за кордон після початку бойових дій в регіоні.

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Пряма мова: "Маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно".

Більше деталей: За словами прокурора, Маркушин не надавав ніяких документів, що підтверджують волонтерську діяльність за кордоном. Сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави у 40 мільйонів гривень.

Адвокат вважає, що наразі підозра необґрунтована. Згодом сторона захисту зазначала, що бере на поруки Маркушина та просила відмовити у клопотанні тримання під вартою.

"Будемо подавати апеляцію і оскаржувати це незаконне рішення", — відреагував Маркушин на обрання запобіжного заходу.

Ірпіньмісцева владаарештКиївська область
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