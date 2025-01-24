Суд арестовал мэра Ирпеня

Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта Александра Маркушина, городского голову города Ирпень, что под Киевом. Альтернативой может быть внесение залога в сумме 30 млн гривен.

Источник: "Суспільне" из зала суда

Детали: Сам Маркушин называет дело против себя "заполитизированным и заказным".

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Речь идет о деле, которое связано с выездом мэра за границу с 24 по 30 августа 2022 года. По данным правоохранителей, Маркушин якобы ехал в Италию не за помощью военным, а увидеть своего 2-летнего сына.

Прямая речь Маркушина: "Я выехал за границу на несколько дней после разрешения КОВА, вернулся, привез два дрона и увидел сына. Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ГБР "нарисовали" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказано моими оппонентами".

Детали: Он добавил, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов. На тот момент мужчина не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли за границу после начала боевых действий в регионе.

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Прямая речь: "Имею право выехать к сыну без каких-либо дополнительных разрешений, но знал, что вернусь с помощью, поэтому оформился официально".

Больше деталей: По словам прокурора, Маркушин не предоставлял никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за рубежом. Сторона обвинения просила избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток или залога в 40 миллионов гривен.

Адвокат считает, что пока подозрение необоснованно. Впоследствии сторона защиты отмечала, что берет на поруки Маркушина и просила отказать в ходатайстве содержания под стражей.

"Будем подавать апелляцию и обжаловать это незаконное решение", - отреагировал Маркушин на избрание меры пресечения.