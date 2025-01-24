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У Повітряних силах розповіли, куди йдуть гроші з фонду командувача: допомога понад тисячі бійців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 січня 2025, 18:51
У Повітряних силах розповіли, куди йдуть гроші з фонду командувача: допомога понад тисячі бійців
Юрій Ігнат. фото "Новинарні"

У час воєнного стану кошти з фонду командувача Повітряних сил виділяються на допомогу військовослужбовцям із тяжкими пораненнями та ампутаціями, за 3 роки великої війни допомогу отримали 1069 військових.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: Офіцер назвав маніпулятивною інформацію про нібито "премії генералітету", оприлюднену нардепкою Мар’яною Безуглою. За словами Ігната, йдеться про чергову спробу дискредитації вищого військового керівництва .

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Пряма мова: "Йдеться про фонди командувачів видів та родів військ і головкома в тому числі, якими преміюють військовослужбовців за особливі заслуги, а також поранених під час бойових дій та інші соціальні виплати.

З початку повномасштабного вторгнення в Повітряних силах було ухвалено рішення витрачати практично всі кошти з фонду командувача ПС на лікування військових після важких поранень, зокрема протезування кінцівок військових з ампутаціями.

Загалом фонд командувача в 2022, 23 та 24 роках становив 2,4 мільйона гривень щорічно. За три роки було надано допомогу 1069 військовим".

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Що передувало: Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа відповів нардепці Мар’яні Безуглій, яка опублікувала документ про грошові премії, які вона назвала "преміями генералітету".

Неїжпапа зазначив, що має повноваження заохочувати військовослужбовців грошовими преміями. За його словами, в 2024 році фонд у розмірі 1,2 мільйона гривень дозволив преміювати 223 військовослужбовці ВМС ЗС України всіх категорій.

Повітряні сили ЗСУ
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