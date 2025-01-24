В Воздушных силах рассказали, куда идут деньги из фонда командующего: помощь более тысячи бойцов

Во время военного положения средства из фонда командующего Воздушных сил выделяются на помощь военнослужащим с тяжелыми ранениями и ампутациями, за 3 года полномасштабной войны помощь получили 1069 военных.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде"

Детали: Офицер назвал манипулятивной информацию о якобы "премиях генералитета", обнародованную нардепом Марьяной Безуглой. По словам Игната, речь идет об очередной попытке дискредитации высшего военного руководства.

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Прямая речь: "Речь идет о фондах командующих видов и родов войск и главкома в том числе, которыми премируют военнослужащих за особые заслуги, а также раненых во время боевых действий и другие социальные выплаты.

С начала полномасштабного вторжения в Воздушных силах было принято решение тратить практически все средства из фонда командующего ВС на лечение военных после тяжелых ранений, в частности протезирование конечностей военных с ампутациями.

В целом фонд командующего в 2022, 23 и 24 годах составлял 2,4 миллиона гривен ежегодно. За три года была оказана помощь 1069 военным".

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Что предшествовало: Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа ответил нардепу Марьяне Безуглой, которая опубликовала документ о денежных премиях, которые она назвала "премиями генералитета".

Неижпапа отметил, что имеет полномочия поощрять военнослужащих денежными премиями. По его словам, в 2024 году фонд в размере 1,2 миллиона гривен позволил премировать 223 военнослужащих ВМС ВС Украины всех категорий.