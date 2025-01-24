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МЗС відкинуло звинувачення Фіцо, що Україна нібито причетна до кібератаки на Словаччину

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 24 січня 2025, 20:41
МЗС відкинуло звинувачення Фіцо, що Україна нібито причетна до кібератаки на Словаччину
голова мзс україни андрій сибіга. фото: getty images

В українському Міністерстві закордонних справ заперечили твердження словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо про те, що Україна начебто повʼязана з кібератакою на національну страхову компанію Словаччини.

Джерело: про це йдеться в заяві на сайті МЗС, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зовнішньополітичне відомство "категорично відкидає" натяки Фіцо на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині.

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"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", – додали там.

Фіцо натякнув на причетність України до кібератаки на словацьку страхову компанію на терміновій пресконференції у пʼятницю, не надавши підтверджень своїх слів.

Перед тим словацький премʼєр заявив про загрозу "державного перевороту" у Словаччині, який нібито планує опозиція та "іноземні експерти" за сценарієм України та Грузії.

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Тим часом тисячі словаків у країні протестують проти уряду Фіцо, а опозиція намагається оголосити йому вотум недовіри.

СловаччинаФіцоУкраїнаМЗС
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