Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД отверг обвинения Фицо, что Украина якобы причастна к кибератаке на Словакию

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 24 января 2025, 20:41
МИД отверг обвинения Фицо, что Украина якобы причастна к кибератаке на Словакию
глава МИДа украины андрей сибига. фото: getty images

В украинском Министерстве иностранных дел опровергли утверждение словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина якобы связана с кибератакой на национальную страховую компанию Словакии.

Источник: об этом говорится в заявлении на сайте МИД, сообщает "Европейская правда"

Детали: Внешнеполитическое ведомство "категорически отвергает" намеки Фицо на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии.

Реклама:

"В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", – добавили там.

Фицо намекнул на причастность Украины к кибератаке на словацкую страховую компанию на срочной пресс-конференции в пятницу, не предоставив подтверждений своих слов.

Перед тем словацкий премьер заявил об угрозе "государственного переворота" в Словакии, который якобы планирует оппозиция и "иностранные эксперты" по сценарию Украины и Грузии.

РЕКЛАМА:

Тем временем тысячи словаков в стране протестуют против правительства Фицо, а оппозиция пытается объявить ему вотум недоверия.

СловакияФицоУкраинаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Словакия
В Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Фицо обвинил Украину в причастности к "массированной кибератаке" на его страну
МИД прокомментировало "Майдан в Словакии": Фицо вытащил из шкафа что-то давно испорченное
Последние новости
03:04
Сенат США утвердил Скотта Бессента министром финансов
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
Все новости...
Реклама:
Реклама: