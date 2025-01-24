МИД отверг обвинения Фицо, что Украина якобы причастна к кибератаке на Словакию
В украинском Министерстве иностранных дел опровергли утверждение словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина якобы связана с кибератакой на национальную страховую компанию Словакии.
Источник: об этом говорится в заявлении на сайте МИД, сообщает "Европейская правда"
Детали: Внешнеполитическое ведомство "категорически отвергает" намеки Фицо на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии.
"В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", – добавили там.
Фицо намекнул на причастность Украины к кибератаке на словацкую страховую компанию на срочной пресс-конференции в пятницу, не предоставив подтверждений своих слов.
Перед тем словацкий премьер заявил об угрозе "государственного переворота" в Словакии, который якобы планирует оппозиция и "иностранные эксперты" по сценарию Украины и Грузии.
Тем временем тысячи словаков в стране протестуют против правительства Фицо, а оппозиция пытается объявить ему вотум недоверия.