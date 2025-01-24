Зеленський на Ставці заслухав доповідь розвідки про Путіна

Президент Володимир Зеленський провів у п'ятницю Ставку верховного головнокомандувача, на якій зовнішня розвідка доповіла йому про військові плани російського лідера Володимира Путіна.

Джерело: традиційне вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР (Служби зовнішньої розвідки - УП) щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І зокрема він хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться".

Реклама:

Деталі: За словами президента, другим питанням на Ставці було забезпечення підрозділів на передовій зброєю і людьми.