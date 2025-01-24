Зеленский на Ставке заслушал доклад разведки о Путине

Президент Владимир Зеленский провел в пятницу Ставку верховного главнокомандующего, на которой внешняя разведка доложила ему о военных планах российского лидера Владимира Путина.

Источник: традиционное вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР (Службы внешней разведки – УП) по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся".

Реклама:

Детали: По словам президента, вторым вопросом на Ставке было обеспечение подразделений на передовой оружием и людьми.