Зеленский на Ставке заслушал доклад разведки о Путине
Пятница, 24 января 2025, 22:01
Президент Владимир Зеленский провел в пятницу Ставку верховного главнокомандующего, на которой внешняя разведка доложила ему о военных планах российского лидера Владимира Путина.
Источник: традиционное вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях
Прямая речь: "Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР (Службы внешней разведки – УП) по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся".
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Детали: По словам президента, вторым вопросом на Ставке было обеспечение подразделений на передовой оружием и людьми.