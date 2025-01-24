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В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"

Алена МазуренкоПятница, 24 января 2025, 23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для ограниченно годных
фото: Depositphotos

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас в Раде работают над тем, чтобы продлить срок для повторного медосмотра для ограниченно годных, который должен был бы закончиться 4 февраля. По ее словам, все не успеют, поэтому решили продлить срок и пока не применять штрафы.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "Относительно ограниченно пригодных есть проблема. По закону все ограниченно годные должны повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 включительно. Иначе штрафы и другие юридические неприятности.

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На сегодня большинство из них (более 1 миллиона человек) еще не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВВК, или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди).

Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля".

Детали: По ее словам, сейчас в парламенте работают над внесением изменений в законодательство, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно годными.

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Также продолжается работа над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы.

Кроме того, Минобороны и Минздрав должны срочно обеспечить надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя обработать всех ограниченно годных.

Напомним:

  • В апреле 2024 года президент подписал закон № 3621-IX "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который предусматривает отмену "ограниченно годного" статуса военнообязанных.
  • Закон вступил в силу 4 мая 2024 года. После этого в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025-го) ограниченно годные должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее результатам медики должны были решить, к какой группе будет принадлежать мужчина призывного возраста.
  • После прохождения повторной ВВК военных, которых признали непригодными, освободят от несения службы, а годные продолжат служить. Зато непригодных военнообязанных исключают из воинского учета, а пригодные - должны будут пройти службу.

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