В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас в Раде работают над тем, чтобы продлить срок для повторного медосмотра для ограниченно годных, который должен был бы закончиться 4 февраля. По ее словам, все не успеют, поэтому решили продлить срок и пока не применять штрафы.
Источник: Верещук в Telegram
Прямая речь: "Относительно ограниченно пригодных есть проблема. По закону все ограниченно годные должны повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 включительно. Иначе штрафы и другие юридические неприятности.
На сегодня большинство из них (более 1 миллиона человек) еще не прошли соответствующие медосмотры. В том числе потому, что не получали вызовов на ВВК, или не могут их получить в ТЦК (потому что там очереди).
Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля".
Детали: По ее словам, сейчас в парламенте работают над внесением изменений в законодательство, чтобы продлить срок для повторного медосмотра ограниченно годными.
Также продолжается работа над нормативными изменениями, чтобы пока не применять штрафы.
Кроме того, Минобороны и Минздрав должны срочно обеспечить надлежащие графики работы ВВК, чтобы вовремя обработать всех ограниченно годных.
Напомним:
- В апреле 2024 года президент подписал закон № 3621-IX "Об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который предусматривает отмену "ограниченно годного" статуса военнообязанных.
- Закон вступил в силу 4 мая 2024 года. После этого в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025-го) ограниченно годные должны были повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). По ее результатам медики должны были решить, к какой группе будет принадлежать мужчина призывного возраста.
- После прохождения повторной ВВК военных, которых признали непригодными, освободят от несения службы, а годные продолжат служить. Зато непригодных военнообязанных исключают из воинского учета, а пригодные - должны будут пройти службу.