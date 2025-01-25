Politico: США призупиняють допомогу Україні на 90 днів

Державний секретар США Марко Рубіо видав наказ, який призупиняє на 90 днів фінансування більшості програм іноземної допомоги, включно з підтримкою України.

Джерело: Politico з посиланням на документ та джерела, знайомі з розпорядженням, Reuters

Деталі: Згідно з документом, який потрапив у розпорядження POLITICO, співробітники Держдепартаменту повинні видати "накази про припинення роботи" майже всіх "існуючих програм іноземної допомоги". Це рішення набуває чинності негайно й може торкнутися вже затверджених програм, зокрема військової допомоги Україні.

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Дослівно Politico: "Державний секретар Марко Рубіо в п'ятницю видав нові вказівки, які зупиняють витрати на більшість діючих програм іноземної допомоги на 90 днів. Розпорядження, яке шокувало чиновників Державного департаменту, схоже, стосується і фінансування військової допомоги Україні".

Деталі: У телеграмі, з якою ознайомилися журналісти Reuters, і яка розроблена відділом зовнішньої допомоги Департаменту США та схвалена держсекретарем Рубіо, йдеться про винятки для військового фінансування Ізраїлю та Єгипту. Інші країни в телеграмі не згадуються, зазначає Reuters.

Дослівно Politico: "Один нинішній чиновник Державного департаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань".

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Деталі: Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) повідомив Reuters, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу. "Серед заморожених проєктів – підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров’я, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", – говорить чиновник.

"У Пентагоні мені кажуть протилежне, що цей указ військової підтримки не стосується. Підозрюю, може йтися про програму FMF (Іноземне військове фінансування – ред.), але закладені кошти на підтримку України давно витратили", – повідомив кореспондент видання "Голос Америки" Остап Яриш в соціальній мережі X.

Колишній співробітник USAID Джеремі Кониндік, який нині є президентом Refugees International, сказав Reuters, що "це вб’є людей", якщо наказ буде "реалізовано так, як написано в тій телеграмі".

"Не можна розглядати це як добросовісну спробу щиро переглянути ефективність програм іноземної допомоги. Це просто руйнівна куля, щоб зламати якомога більше речей", – сказав Кониндік.

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