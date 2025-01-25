Politico: США приостанавливают помощь Украине на 90 дней
Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.
Источник: Politico со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением, Reuters
Детали: Согласно документу, который попал в распоряжение POLITICO, сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.
Дословно Politico: "Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине".
Детали: В телеграмме, с которой ознакомились журналисты Reuters, и которая разработана отделом внешней помощи Департамента США и одобрена госсекретарем Рубио, говорится об исключениях для военного финансирования Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются, отмечает Reuters.
Дословно Politico: "Один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань".
Детали: Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу. "Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – говорит чиновник.
"В Пентагоне мне говорят обратное, что этот указ военной поддержки не касается. Подозреваю, речь может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", – сообщил корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш в социальной сети X.
Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик, который сейчас является президентом Refugees International, сказал Reuters, что "это убьет людей", если приказ будет "реализован так, как написано в той телеграмме".
"Нельзя рассматривать это как добросовестную попытку искренне пересмотреть эффективность программ иностранной помощи. Это просто разрушительная пуля, чтобы сломать как можно больше вещей", – сказал Кониндик.
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о временной остановке всех программ внешней помощи, которая продлится 90 дней, для проведения проверки ее соответствия внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего".
- Отмечается, что указ, подписанный Трампом, оставляет за Рубио или назначенным им лицом право принимать такие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением.
- Ранее в Пентагоне говорили, что помощь по безопасности Украине "не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки". Таким образом, указ Трампа не влияет на контракты на изготовление оружия для Украины по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), заключенные при администрации Джо Байдена.
- Также указ не касается остаточной и ранее запланированной поставки оружия со складов США по полномочиям президента по сокращению запасов (PDA), объявленное Байденом.
- Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".