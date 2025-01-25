Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Politico: США приостанавливают помощь Украине на 90 дней

Иван ДьяконовСуббота, 25 января 2025, 00:58
Politico: США приостанавливают помощь Украине на 90 дней
Марко Рубио: Фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.

Источник: Politico со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением, Reuters

Детали: Согласно документу, который попал в распоряжение POLITICO, сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.

Реклама:

Дословно Politico: "Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине".

Детали: В телеграмме, с которой ознакомились журналисты Reuters, и которая разработана отделом внешней помощи Департамента США и одобрена госсекретарем Рубио, говорится об исключениях для военного финансирования Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются, отмечает Reuters.

Дословно Politico: "Один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань".

РЕКЛАМА:

Детали: Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу. "Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – говорит чиновник.

"В Пентагоне мне говорят обратное, что этот указ военной поддержки не касается. Подозреваю, речь может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", – сообщил корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш в социальной сети X.

Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик, который сейчас является президентом Refugees International, сказал Reuters, что "это убьет людей", если приказ будет "реализован так, как написано в той телеграмме".

"Нельзя рассматривать это как добросовестную попытку искренне пересмотреть эффективность программ иностранной помощи. Это просто разрушительная пуля, чтобы сломать как можно больше вещей", – сказал Кониндик.

Предыстория: 

  • Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о временной остановке всех программ внешней помощи, которая продлится 90 дней, для проведения проверки ее соответствия внешнеполитической стратегии "Америка прежде всего".
  • Отмечается, что указ, подписанный Трампом, оставляет за Рубио или назначенным им лицом право принимать такие решения после консультаций с Административно-бюджетным управлением.
  • Ранее в Пентагоне говорили, что помощь по безопасности Украине "не подпадает под ограничения недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки". Таким образом, указ Трампа не влияет на контракты на изготовление оружия для Украины по программе "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), заключенные при администрации Джо Байдена.
  • Также указ не касается остаточной и ранее запланированной поставки оружия со складов США по полномочиям президента по сокращению запасов (PDA), объявленное Байденом.
  • Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСГВ "Хортица"
Колумбия не приняла депортационные рейсы из США, Трамп ввел жесткие ответные меры
Лукашенко рисуют на «выборах» более 87%
СМИ: Арахамия был в Капитолии на инаугурации Трампа
USAID в Украине получила приказ приостановить все проекты - СМИ
Над Украиной ночью сбили 50 БПЛА
Все новости...
помощь Украине
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
Кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил, что Украина должна победить и вернуть всю территорию
Глава дипломатии ЕС ответила на критику Трампа относительно помощи Украине
Последние новости
02:26
На Ивано-Франковщине прогремели взрывы – СМИ
02:08
"Выборы" в Беларуси: ЦИК насчитала почти 87% голосов за Лукашенко
01:40
Враг продвинулся в Торецке и еще возле двух населенных пунктов на Донетчине – DeepState
00:52
Соцсети сообщили об атаке БпЛА на НПЗ в российской Тверской области
00:16
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
23:51
Чиновник СБУ сбил ребенка в Василькове, его арестовали
23:30
В прокат вышел фильм "Сент-Экзюпери": интервью с режиссером об особенностях фильма
23:19
Беларусь в день "выборов" освободила из тюрьмы гражданку США
23:05
Глава МИД Германии: Европа держит двери открытыми для демократической и свободной Беларуси
22:36
Почему возникают отеки на лице: 15 возможных причин, известных науке
Все новости...
Реклама:
Реклама: