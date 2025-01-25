Politico: США приостанавливают помощь Украине на 90 дней

Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины.

Источник: Politico со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением, Reuters

Детали: Согласно документу, который попал в распоряжение POLITICO, сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.

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Дословно Politico: "Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине".

Детали: В телеграмме, с которой ознакомились журналисты Reuters, и которая разработана отделом внешней помощи Департамента США и одобрена госсекретарем Рубио, говорится об исключениях для военного финансирования Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются, отмечает Reuters.

Дословно Politico: "Один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань".

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Детали: Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил Reuters, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу. "Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – говорит чиновник.

"В Пентагоне мне говорят обратное, что этот указ военной поддержки не касается. Подозреваю, речь может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", – сообщил корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш в социальной сети X.

Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик, который сейчас является президентом Refugees International, сказал Reuters, что "это убьет людей", если приказ будет "реализован так, как написано в той телеграмме".

"Нельзя рассматривать это как добросовестную попытку искренне пересмотреть эффективность программ иностранной помощи. Это просто разрушительная пуля, чтобы сломать как можно больше вещей", – сказал Кониндик.

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