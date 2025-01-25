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США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів

Іван Д'яконовСубота, 25 січня 2025, 03:14
США розглядають можливість купівлі зброї для України коштом заморожених російських активів
Кіт Келлог. Фото: Getty Images

Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США розглядають можливість закупівлі американської зброї для України коштом доходів від заморожених російських активів.

Джерело: Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News

Деталі: Келлог зазначив, що такий підхід може стати частиною комплексного рішення, яке одночасно підтримає Україну у війні проти Росії та зміцнить американську оборонну промисловість.

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"Ми неодноразово говорили про використання заморожених російських активів для купівлі американської зброї", – сказав Келлог.

Він підкреслив, що, хоча озброєння залишається ключовим елементом для досягнення миру, важливими є й інші компоненти, зокрема дипломатія та економічний вплив. Однак ідея спрямування російських активів на потреби української оборони залишається "на столі".

Пряма мова: "Озброєння України все ще є важливим елементом, але це лише частина загальної картини. Використання заморожених активів для фінансування купівлі зброї – це варіант, який президент Сполучених Штатів буде розглядати".

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Передісторія: 

  • На початку січня Україна та Італія обговорили можливість використання доходів від заморожених активів РФ для закупівлі систем протиповітряної оборони італійського виробництва і боєприпасів до них.
  • У 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на 50 млрд доларів коштом активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.
  • Наприкінці грудня Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску.
  • У січні Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро із суми, яку Євросоюз виділив на спільний кредит "Групи семи", для погашення якого використають заморожені активи РФ. 

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