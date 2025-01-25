США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов

Специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что США рассматривают возможность закупки американского оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Источник: Келлог в интервью телеканалу Fox News

Детали: Келлог отметил, что такой подход может стать частью комплексного решения, которое одновременно поддержит Украину в войне против России и укрепит американскую оборонную промышленность.

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"Мы неоднократно говорили об использовании замороженных российских активов для покупки американского оружия", – сказал Келлог.

Он подчеркнул, что, хотя вооружение остается ключевым элементом для достижения мира, важны и другие компоненты, в частности дипломатия и экономическое влияние. Однако идея направления российских активов на нужды украинской обороны остается "на столе".

Прямая речь: "Вооружение Украины все еще является важным элементом, но это лишь часть общей картины. Использование замороженных активов для финансирования покупки оружия – это вариант, который президент Соединенных Штатов будет рассматривать".

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