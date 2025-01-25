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За добу Сили оборони України знищили 1650 окупантів – Генштаб

Іван Д'яконовСубота, 25 січня 2025, 07:25
За добу Сили оборони України знищили 1650 окупантів – Генштаб
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу відмінусували 1 650 окупантів та 14 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 25.01.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 828 470 (+1650) осіб;
  • танків – 9 859 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 20 545 (+37) од;
  • артилерійських систем – 22 309 (+14) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 213 (+51) од;
  • крилаті ракети – 3 053 (+2) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35 071 (+79) од.

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштабРосія
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