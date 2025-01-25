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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1650 оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовСуббота, 25 января 2025, 07:25
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1650 оккупантов – Генштаб
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки отминусовали 1 650 оккупантов и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 25.01.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 828 470 (+1650) человек;
  • танков – 9 859 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 20 545 (+37) ед;
  • артиллерийских систем – 22 309 (+14) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 213 (+51) ед;
  • крылатые ракеты – 3 053 (+2) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 35 071 (+79) ед.

Данные уточняются.

потери в войнеГенштабРосcия
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