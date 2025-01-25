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Херсонщина: п’ятеро цивільних поранені від російських ударів

Роман ПетренкоСубота, 25 січня 2025, 08:27
Херсонщина: п’ятеро цивільних поранені від російських ударів
фото: getty images

Через російську агресію 24 січня в Херсонській області 5 людей дістали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Загалом російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж та приватні автомобілі.

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Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Наддніпрянське, Придніпровське, Інженерне, Зеленівка, Садове, Дар'ївка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Микільське, Берислав, Червоний Маяк, Новорайськ, Осокорівка, Нововоронцовка, Милове, Шляхове, Зміївка,  Монастирське, Ольгівка, Бургунка, Іванівка, Львове, Тягинка, Новотягинка, Токарівка, Михайлівка, Вірівка, Козацьке, Золота Балка, Новоолександрівка, Дудчани, Софіївка, Веселе, Понятівка, Велетенське та місто Херсон.

Херсонська область
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