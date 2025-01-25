Херсонщина: пятеро гражданских ранены от российских ударов

Из-за российской агрессии 24 января в Херсонской области 5 человек получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: В общем российские военные били по критической инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, гараж и частные автомобили.

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Под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Надднепрянское, Приднепровское, Инженерное, Зеленовка, Садовое, Дарьевка, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Новорайск, Осокоровка, Нововоронцовка, Меловое, Шляховое, Змиевка, Монастырское, Ольговка, Бургунка, Ивановка, Львовское, Тягинка, Новотягинка, Токаревка, Михайловка, Вировка, Казацкое, Золотая Балка, Новоалександровка, Дудчаны, Софиевка, Веселое, Понятовка, Велетенское и город Херсон.