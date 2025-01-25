Розвідники показали знищення російських "Тигрів" та Т-72 біля Покровська

Воїни Головного управління розвідки оприлюднили відео з результатами бойової роботи на фронті в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області.

Джерело: ГУР

Дослівно: "Бійці підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, знищують бронетехніку, транспорт, вогневі позиції та особовий склад російських загарбників".

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Деталі: Зокрема, розвідники спалили три російські броньовані машини "Тигр", дві БМП, знищили та уразили три ворожі танки Т-72.

Також під вогонь ГУР потрапили вогневі позиції та укриття ворога, місця накопичення російських окупантів, транспортні засоби та військове обладнання.