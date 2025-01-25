Разведчики показали уничтожение российских "Тигров" и Т-72 возле Покровска
Суббота, 25 января 2025, 08:44
Воины Главного управления разведки обнародовали видео с результатами боевой работы на фронте в районе Покровска в Донецкой области и в Запорожской области.
Источник: ГУР
Дословно: "Бойцы подразделения "Крылья", входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, уничтожают бронетехнику, транспорт, огневые позиции и личный состав российских захватчиков".
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Детали: В частности, разведчики сожгли три российские бронированные машины "Тигр", две БМП, уничтожили и поразили три вражеских танка Т-72.
Также под огонь ГУР попали огневые позиции и укрытия врага, места накопления российских оккупантов, транспортные средства и военное оборудование.