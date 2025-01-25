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Сили ППО збили дві керовані авіаракети та майже пів сотні БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 25 січня 2025, 09:42
Сили ППО збили дві керовані авіаракети та майже пів сотні БПЛА
фото: ПС

Українськими військовими у ніч на 25 січня підтверджено збиття двох російських керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

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Безпіотники збивали в Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Ще 15 ворожих безпілотників "локаційно втрачені".

Відомо, що збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

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Є постраждалі.

ППОбезпілотники
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