Сили ППО збили дві керовані авіаракети та майже пів сотні БПЛА

Українськими військовими у ніч на 25 січня підтверджено збиття двох російських керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 46-ти ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом противник атакував двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору з акваторії Чорного моря та 61-м ударним БпЛА із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Реклама:

Безпіотники збивали в Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Ще 15 ворожих безпілотників "локаційно втрачені".

Відомо, що збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.

РЕКЛАМА:

Є постраждалі.