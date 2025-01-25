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Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 25 января 2025, 09:42
Силы ПВО сбили две управляемые авиаракеты и почти полсотни БПЛА
фото: ВС

Украинскими военными в ночь на 25 января подтверждено сбитие двух российских управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 46-ти ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В общем противник атаковал двумя управляемыми авиационными ракетами из воздушного пространства из акватории Черного моря и 61-м ударным БпЛА с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России.

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Беспилотники сбивали в Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Еще 15 вражеских беспилотников "локационно потеряны".

Известно, что сбитые вражеские БпЛА нанесли ущерб в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Повреждены здания предприятий, учреждений, многоквартирные и частные дома, автотранспорт.

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Есть пострадавшие.

ПВОбеспилотники
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