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Майже 100 тисяч людей вийшли на протести у Словаччині

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 25 січня 2025, 11:14
Майже 100 тисяч людей вийшли на протести у Словаччині
фото: x.com/ukraine_wi78134

Серія протестів "Словаччина – це Європа" пройшла у майже 30 містах країни, по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Як зазначається, 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. Також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

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По всій Словаччині зібралися близько 100 тисяч людей. За словами організаторів, мітинги пройшли мирно і без заворушень.

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Видання Dennik N пише, що у місті Банська Бистріца зібралося понад 10 тисяч людей, у Тренчині та Жиліні – близько 5 тисяч, у Попраді та Нітрі – близько 4 тисяч, і приблизно на тисячу менше людей вийшло на демонстрацію в Трнаві.

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

СловаччинаФіцо
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