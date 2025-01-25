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Почти 100 тысяч человек вышли на протесты в Словакии

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 25 января 2025, 11:14
Почти 100 тысяч человек вышли на протесты в Словакии
фото: x.com/ukraine_wi78134

Серия протестов "Словакия – это Европа" прошла почти в 30 городах страны, по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Как отмечается, 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. Также митинги прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

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По всей Словакии собрались около 100 тысяч человек. По словам организаторов, митинги прошли мирно и без беспорядков.

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Издание Dennik N пишет, что в городе Банска Быстрица собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине – около 5 тысяч, в Попраде и Нитре – около 4 тысяч, и примерно на тысячу меньше людей вышло на демонстрацию в Трнаве.

Ранее на этой неделе словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что в стране готовится "государственный переворот „ с участием оппозиции, неправительственных организаций, СМИ, а также "тайной группы экспертов" из-за рубежа.

Словацкая оппозиция, которая пытается объявить вотум недоверия правительству Фицо, отвергает эти заявления и говорит, что они являются лишь тактикой запугивания граждан.

СловакияФицо
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