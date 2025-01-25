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"Братислава не Москва" - Зеленський підтримав протести у Словаччині

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 25 січня 2025, 11:57
Братислава не Москва - Зеленський підтримав протести у Словаччині
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував багатотисячні виступи проти політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зближення з Росією.

Джерело: Зеленський у X (Twitter),  "Європейська правда"

Деталі: Зазначимо, у понад 20 словацьких містах увечері в пʼятницю, 24 січня, почались протести під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Фіцо.

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"Братислава ‒ не Москва, Словаччина ‒ це Європа", – прокоментував події Зеленський.

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

СловаччинаФіцоЗеленськиймітинги
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