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"Братислава не Москва" - Зеленский поддержал протесты в Словакии

Уляна Кричковская, Роман ПетренкоСуббота, 25 января 2025, 11:57
Братислава не Москва - Зеленский поддержал протесты в Словакии
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал многотысячные выступления против политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо по сближению с Россией.

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Деталі: Отметим, в более чем 20 словацких городах вечером в пятницу, 24 января, начались протесты под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Фицо.

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"Братислава – не Москва, Словакия – это Европа", – прокомментировал события Зеленский.

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

СловакияФицоЗеленскиймитинги
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