У Харкові – вже 4 прильоти за день, 3 постраждалих

Окупанти 25 січня вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, зафіксовано вже 4 прильоти, відомо про 3 постраждалих.

Джерело: Харківська ОВА, мер міста Ігор Терехов

Деталі: Влада повідомила про два удари.

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Пряма мова Терехова: "Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян.

Зафіксовано ще один удар - попередньо - БПЛА "Молнія" у Шевченківському районі. За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа".

Згодом Терехов заявив про третій удар, проте додав, що постраждалих немає. Пошкоджені 7 автомобілів.

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Після цього фахівці відновили водопостачання та рух електротранспорту.

Оновлено: Згодом Терехов повідомив про трьох постраждалих внаслідок удару по Холодногірському району. Двом жінкам та одному чоловікові було надано медичну допомогу на місті.

О 16:13 мер повідомив про четвертий за день і другий у Шевченківському районі приліт по Харкову. Ворожий БПЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку.

Пізніше Терехов уточнив, що влучання сталося в парковку біля багатоповерхівки. Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня.