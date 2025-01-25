В Харькове – уже 4 прилета за день, 3 пострадавших

Оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, зафиксировано уже 4 прилета, известно о 3 пострадавших.

Источник: Харьковская ОВА, мэр города Игорь Терехов

Детали: Власти сообщили о двух ударах.

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Прямая речь Терехова: "В результате удара по Харькову в некоторых районах города могут быть проблемы с электро- и водоснабжением. Наши специалисты уже работают над восстановлением подачи услуг в дома харьковчан.

Зафиксирован еще один удар - предварительно - БПЛА "Молния" в Шевченковском районе. По предварительной информации есть пострадавшие люди и машины. На месте прилета пожар".

Детали: Впоследствии Терехов заявил о третьем ударе, однако добавил, что пострадавших нет. Повреждены 7 автомобилей.

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После этого специалисты восстановили водоснабжение и движение электротранспорта.

Обновлено: Впоследствии Терехов сообщил о трех пострадавших в результате удара по Холодногорскому району. Двум женщинам и одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте.

В 16:13 мэр сообщил о четвертом за день и втором в Шевченковском районе прилете по Харькову. Вражеский БПЛА ударил вблизи многоэтажного жилого дома.

Позже Терехов уточнил, что попадание произошло в парковку возле многоэтажки. Поврежден фасад дома, выбиты стекла. Пострадали несколько авто. Информация о раненых или погибших пока отсутствует.