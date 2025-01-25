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Зеленський та Санду поспілкувалися у Києві

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 25 січня 2025, 14:45
Зеленський та Санду поспілкувалися у Києві
фото: ОП

Президенти України і Молдови Володимир Зеленський і Мая Санду після переговорів у Києві виступили зі спільною заявою, в якій підтвердили готовність забезпечити енергетичні потреби Придністров’я.

Джерело: пресслужба  Офісу президента, "Європейська правда"

Деталі: Санду і Зеленський засудили навмисне припинення РФ газу до Придністров’я, що спричинило гуманітарну кризу.

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Лідери підтвердили свою прихильність і здатність забезпечити термінові й конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб жителів регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг.

Вони також засудили безпрецедентну підривну діяльність і гібридні атаки Росії проти Молдови, особливо в контексті торішніх президентських виборів та референдуму.

"Ці дії демонструють чіткий намір систематично втручатися в демократичні процеси з метою дестабілізації регіону та підриву стабільності у Європі", – йдеться в заяві.

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Варто зазначити, що раніше в уряді Молдови назвали дезінформацією твердження лідера Придністров’я Вадима Красносельського про те, що Молдова нібито перешкоджає можливим варіантам постачання газу до невизнаного регіону. 

Нагадаємо, минулого тижня Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги". 

За інформацією російських  ЗМІ, Росія готується подати газ у Придністров’я з 1 лютого і забронювала для цього ділянку газопроводу "Турецький потік".

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", який сценарій ймовірно реалізовує Кремль, загострюючи енергокризу у Придністров’ї.

ЗеленськийМолдова
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