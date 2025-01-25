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Зеленский и Санду пообщались в Киеве

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 25 января 2025, 14:45
Зеленский и Санду пообщались в Киеве
фото: ОП

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду после переговоров в Киеве выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили готовность обеспечить энергетические потребности Приднестровья.

Источник: пресс-служба Офиса президента,  "Европейская правда"

Детали: Санду и Зеленский осудили умышленное прекращение РФ газа в Приднестровье, что повлекло гуманитарный кризис.

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Лидеры подтвердили свою приверженность и способность обеспечить срочные и конкретные решения для удовлетворения энергетических потребностей жителей региона, предотвращения дальнейшей эскалации кризиса и восстановления базовых услуг.

Они также осудили беспрецедентную подрывную деятельность и гибридные атаки России против Молдовы, особенно в контексте прошлогодних президентских выборов и референдума.

"Эти действия демонстрируют четкое намерение систематически вмешиваться в демократические процессы с целью дестабилизации региона и подрыва стабильности в Европе", – говорится в заявлении.

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Стоит отметить, что ранее в правительстве Молдовы назвали дезинформацией утверждение лидера Приднестровья Вадима Красносельского о том, что Молдова якобы препятствует возможным вариантам поставок газа в непризнанный регион.

Напомним, на прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".

По информации российских СМИ, Россия готовится подать газ в Приднестровье с 1 февраля и забронировала для этого участок газопровода "Турецкий поток".

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", какой сценарий вероятно реализует Кремль, обостряя энергокризис в Приднестровье.

ЗеленскийМолдова
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