Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти його уряду – українці

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 25 січня 2025, 18:50
Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти його уряду – українці
Роберт Фіцо, фото AFP via Getty Images

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що третина учасників масових протестів проти політики його уряду нібито є українцями. 

Джерело: заява Фіцо, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Фіцо також сказав, що не піде у відставку, незважаючи на вимогу десятків тисяч людей на протестах по всій Словаччині в п'ятницю.

Реклама:

За його словами, уряд може бути замінений лише після парламентських виборів.

Очільник словацького уряду кілька разів повторив, що люди на протестах були обмануті організаторами.

Насправді, за його словами, це чиста брехня, що його уряд хоче вийти з ЄС.

РЕКЛАМА:

"Тут вигадується історія, яка є оманливою. Що нам потрібно вивести людей на вулиці, щоб не допустити виходу Словаччини з ЄС. Будь-яка компетентна людина знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би поставив під загрозу членство в ЄС", – додав прем'єр.

Говорячи про протестувальників, Фіцо також зазначив, що третина з них – українці, "які виступають проти словацького уряду".

"Я не розумію, чому українці мають сварити словацький уряд", – сказав він.

Що передувало: 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. Також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Загалом на протестах по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.

СловаччинаФіцоакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Білий дім: Колумбія погодилася приймати депортованих мігрантів зі США
"Вибори" в Білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів за Лукашенка
Лукашенку малюють на "виборах" понад 87%
ЗМІ: Арахамія був у Капітолії на інавгурації Трампа
Усі новини...
Словаччина
Фіцо накинувся на Зеленського, який підтримав протести у Словаччині
"Братислава не Москва" - Зеленський підтримав протести у Словаччині
Майже 100 тисяч людей вийшли на протести у Словаччині
Останні новини
12:02
Волл-стріт ставить на те, що продажі Tesla у 2025 році будуть нижче цілі Ілона Маска
12:00
колонкаЗалужний: Пропаганда є точкою опори у війнах Гітлера та Путіна
11:34
фотоТіла двох загиблих жінок дістали з-під завалів у Куп'янську
11:30
У Парижі палала історична будівля мерії одного з округів, вежа дуже пошкоджена
11:26
У неділю в Києві зафіксували два температурні рекорди: як в кінці березня
11:07
В Аргентині планують виключити поняття "вбивство жінок" з Кримінального кодексу
11:05
У військовій частині сховали нічної оптики на 4 млн в купу сміття: заступник командира отримав підозру
11:04
футболОстанній геній "Динамо": Історія Валентина Белькевича
10:58
У ПАРЄ проведуть термінові дебати щодо "мирних переговорів" в Україні
10:53
У ЄС готують санкції проти кількох російських хакерів та пакет підтримки для Молдови
Усі новини...
Реклама:
Реклама: