Фіцо заявив, що третина учасників протестів проти його уряду – українці

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що третина учасників масових протестів проти політики його уряду нібито є українцями.

Джерело: заява Фіцо, яку наводить "Європейська правда" з посиланням на Aktuality

Деталі: Фіцо також сказав, що не піде у відставку, незважаючи на вимогу десятків тисяч людей на протестах по всій Словаччині в п'ятницю.

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За його словами, уряд може бути замінений лише після парламентських виборів.

Очільник словацького уряду кілька разів повторив, що люди на протестах були обмануті організаторами.

Насправді, за його словами, це чиста брехня, що його уряд хоче вийти з ЄС.

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"Тут вигадується історія, яка є оманливою. Що нам потрібно вивести людей на вулиці, щоб не допустити виходу Словаччини з ЄС. Будь-яка компетентна людина знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би поставив під загрозу членство в ЄС", – додав прем'єр.

Говорячи про протестувальників, Фіцо також зазначив, що третина з них – українці, "які виступають проти словацького уряду".

"Я не розумію, чому українці мають сварити словацький уряд", – сказав він.

Що передувало: 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. Також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

Загалом на протестах по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.