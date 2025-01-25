Фицо заявил, что треть участников протестов против его правительства – украинцы

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что треть участников массовых протестов против политики его правительства якобы являются украинцами.

Источник: заявление Фицо, которое приводит "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Фицо также сказал, что не уйдет в отставку, несмотря на требование десятков тысяч людей на протестах по всей Словакии в пятницу.

Реклама:

По его словам, правительство может быть заменено только после парламентских выборов.

Глава словацкого правительства несколько раз повторил, что люди на протестах были обмануты организаторами.

На самом деле, по его словам, это чистая ложь, что его правительство хочет выйти из ЕС.

РЕКЛАМА:

"Здесь придумывается история, которая является обманчивой. Что нам нужно вывести людей на улицы, чтобы не допустить выхода Словакии из ЕС. Любой компетентный человек знает, что правительство никогда не делало ни одного шага, который бы поставил под угрозу членство в ЕС", – добавил премьер-министр.

Говоря о протестующих, Фицо также отметил, что треть из них – украинцы, "которые выступают против словацкого правительства".

"Я не понимаю, почему украинцы должны ругать словацкое правительство", – сказал он.

Что предшествовало: 24 января люди вышли на улицы почти в 30 словацких городах под лозунгом "Словакия – это Европа" против политики правительства Роберта Фицо по сближению с Россией. Также митинги прошли в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Всего на протесты по всей Словакии собралось около 100 тысяч человек.