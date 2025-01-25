Зеленський: Трамп може завершити війну в Україні швидше за всіх у світі
Президент Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп може закінчити війну в Україні швидше, ніж будь-хто інший у світі.
Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, фрагмент якого оприлюднено у суботу ввечері
Пряма мова: "Він (Трамп – ред.) на сьогодні просто не може знати всіх деталей, чим все закінчиться, на мій погляд. Я це відчував по зустрічах, що він хоче цього (завершення війни – ред.). Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко це не буде. Але Трамп завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці, тощо може це прискорити.
Принаймні він може це зробити скоріше за всіх у світі на сьогодні, на мій погляд. З точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших. Я вважаю, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше".
Деталі: Зеленський також підкреслив, що гарантії безпеки для України мають включати участь Європи і США.
Пряма мова: "Я дивлюсь на реальні цифри. У нас 800 тисяч + на сьогодні армія. У Франції 200 тисяч +... Всі інші країни менше. Тобто якщо це без Сполучених Штатів Америки, Європа, при всій повазі, Франція, Італія, Німеччина – якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйонної армії України, тоді так, ми зможемо порівняти. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити (Росію – ред.), то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки, Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати, бо Європи буде недостатньо…
Я б не хотів, щоб наші люди просто ходили по вулиці з автоматами в мирний час, розуміючи, що в будь-який момент з Росії може хтось приїхати на танках, на броньованій техніці, ракети прилетять. Я б хотів, щоб ми розвивались, щоб люди хотіли повернутись, мільйони українців додому. А для цього нам потрібні гарантії безпеки. Я вважаю, що гарантії безпеки повинні бути – Європа плюс США".