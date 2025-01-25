Зеленський: Трамп може завершити війну в Україні швидше за всіх у світі

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп може закінчити війну в Україні швидше, ніж будь-хто інший у світі.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, фрагмент якого оприлюднено у суботу ввечері

Пряма мова: "Він (Трамп – ред.) на сьогодні просто не може знати всіх деталей, чим все закінчиться, на мій погляд. Я це відчував по зустрічах, що він хоче цього (завершення війни – ред.). Я йому казав відверто, що Путін цього точно не хоче, тому швидко це не буде. Але Трамп завдяки силі, санкціям, міцності США, економіці, тощо може це прискорити.

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Принаймні він може це зробити скоріше за всіх у світі на сьогодні, на мій погляд. З точки зору армії, економіки, впливу Америки на економіку світу і його особистих характеристик я вважаю, що він на це може вплинути точно скоріше за інших. Я вважаю, що і Китай має великий вплив, але Сполучені Штати більше".

Деталі: Зеленський також підкреслив, що гарантії безпеки для України мають включати участь Європи і США.

Пряма мова: "Я дивлюсь на реальні цифри. У нас 800 тисяч + на сьогодні армія. У Франції 200 тисяч +... Всі інші країни менше. Тобто якщо це без Сполучених Штатів Америки, Європа, при всій повазі, Франція, Італія, Німеччина – якщо навіть вони будуть всі разом і доєднаються до мільйонної армії України, тоді так, ми зможемо порівняти. Але якщо ми говоримо, хто може зупинити (Росію – ред.), то тільки велика кількість союзників. Інакше, якщо у нас немає Америки, Україна повинна не зменшувати свою армію, а збільшувати, бо Європи буде недостатньо…

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Я б не хотів, щоб наші люди просто ходили по вулиці з автоматами в мирний час, розуміючи, що в будь-який момент з Росії може хтось приїхати на танках, на броньованій техніці, ракети прилетять. Я б хотів, щоб ми розвивались, щоб люди хотіли повернутись, мільйони українців додому. А для цього нам потрібні гарантії безпеки. Я вважаю, що гарантії безпеки повинні бути – Європа плюс США".