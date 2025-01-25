Зеленский: Трамп может завершить войну в Украине быстрее всех в мире

Президент Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп может закончить войну в Украине быстрее, чем кто-либо другой в мире.

Источник: Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, фрагмент которого обнародован в субботу вечером

Прямая речь: "Он (Трамп – ред.) на сегодня просто не может знать всех деталей, чем все закончится, на мой взгляд. Я это чувствовал по встречам, что он хочет этого (завершения войны – ред.). Я ему говорил откровенно, что Путин этого точно не хочет, поэтому быстро это не будет. Но Трамп благодаря силе, санкциям, прочности США, экономике и так далее может это ускорить.

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По крайней мере он может это сделать быстрее всех в мире на сегодня, на мой взгляд. С точки зрения армии, экономики, влияния Америки на экономику мира и его личных характеристик я считаю, что он на это может повлиять точно быстрее других. Я считаю, что и Китай имеет большое влияние, но Соединенные Штаты больше".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны включать участие Европы и США.

Прямая речь: "Я смотрю на реальные цифры. У нас 800 тысяч + на сегодня армия. У Франции 200 тысяч +... Все остальные страны меньше. То есть, если это без Соединенных Штатов Америки, Европа, при всем уважении, Франция, Италия, Германия – если даже они будут все вместе и присоединятся к миллионной армии Украины, тогда да, мы сможем сравнить. Но если мы говорим, кто может остановить (Россию – ред.), то только большое количество союзников. Иначе, если у нас нет Америки, Украина должна не уменьшать свою армию, а увеличивать, потому что Европы будет недостаточно...

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Я бы не хотел, чтобы наши люди просто ходили по улице с автоматами в мирное время, понимая, что в любой момент из России может кто-то приехать на танках, на бронированной технике, ракеты прилетят. Я бы хотел, чтобы мы развивались, чтобы люди хотели вернуться, миллионы украинцев домой. А для этого нам нужны гарантии безопасности. Я считаю, что гарантии безопасности должны быть – Европа плюс США".