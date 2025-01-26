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На Сумщині через російські обстріли поранено людину

Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 00:03
На Сумщині через російські обстріли поранено людину
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

Внаслідок російських атак у Середино-Будській Сумщини у суботу поранено людину.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Середино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи) та удари FPV-дронами (12 вибухів), у результаті чого поранено 1 цивільну особу".

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Деталі: Станом на 21.00 росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 99 вибухів.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Сумська областьвійна
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