На Сумщині через російські обстріли поранено людину
Неділя, 26 січня 2025, 00:03
Внаслідок російських атак у Середино-Будській Сумщини у суботу поранено людину.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Середино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи) та удари FPV-дронами (12 вибухів), у результаті чого поранено 1 цивільну особу".
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Деталі: Станом на 21.00 росіяни здійснили 67 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 99 вибухів.
Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Охтирська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.