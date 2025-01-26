На Сумщине из-за российских обстрелов ранен человек
Воскресенье, 26 января 2025, 00:03
В результате российских атак в Середо-Будской громаде Сумщины в субботу ранен человек.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "Середино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва) и удары FPV-дронами (12 взрывов), в результате чего ранен 1 гражданский человек".
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Детали: По состоянию на 21.00 россияне совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Ахтырская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.