На Сумщине из-за российских обстрелов ранен человек

В результате российских атак в Середо-Будской громаде Сумщины в субботу ранен человек.

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Середино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва) и удары FPV-дронами (12 взрывов), в результате чего ранен 1 гражданский человек".

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Детали: По состоянию на 21.00 россияне совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 99 взрывов.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Ахтырская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.