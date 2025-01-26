Генерал ЄС пропонує багатонаціональну місію ООН для контролю за припиненням вогню в Україні

Голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер висловив думку, що припинення вогню в Україні може бути забезпечене за участі міжнародної місії під мандатом ООН. До її складу могли б увійти не лише європейські солдати, а й військові з країн глобального півдня та Кавказу.

Джерело: Брігер в інтерв’ю виданню Welt, цитує "Укрінформ"

Деталі: Генерал Брігер зазначив, що місія під мандатом ООН могла б включати військових не тільки з Європи, але й з інших частин світу, таких як Глобальний Південь або Кавказ. Він підкреслив, що солдати ЄС могли б зробити значний внесок у таку місію.

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За його словами, країни-члени ЄС можуть надати значні сили для моніторингу припинення вогню, залежно від політичного рішення. Він зазначив, що спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту вимагатиме значної військової присутності, можливо, у "високому п’ятизначному діапазоні".

Щодо озброєння таких сил, Брігер зазначив, що це питання політичного рішення. З військової точки зору, якщо необхідно запобігти відновленню конфлікту та забезпечити ефективність припинення вогню, слід створити виконавчу місію з потужним мандатом.

Пряма мова: "Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. На цей момент все це звучить дуже теоретично, але такий сценарій може бути втілений у життя", – зазначив генерал.

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Деталі: Брігер також висловив сумніви щодо плану президента США Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні шляхом "заморожування" лінії фронту. Він зазначив, що таке рішення є малоймовірним і може призвести до тривалого конфлікту, подібного до ситуації між Північною та Південною Кореєю.