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Генерал ЕС предлагает многонациональную миссию ООН для контроля за прекращением огня в Украине

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 00:43
Генерал ЕС предлагает многонациональную миссию ООН для контроля за прекращением огня в Украине
Роберт Бригер. Фото: Getty Images

Председатель Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер высказал мнение, что прекращение огня в Украине может быть обеспечено при участии международной миссии под мандатом ООН. В ее состав могли бы войти не только европейские солдаты, но и военные из стран глобального юга и Кавказа.

Источник: Бригер в интервью изданию Welt, цитирует "Укрінформ"

Детали: Генерал Бригер отметил, что миссия под мандатом ООН могла бы включать военных не только из Европы, но и из других частей мира, таких как Глобальный Юг или Кавказ. Он подчеркнул, что солдаты ЕС могли бы внести значительный вклад в такую миссию.

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По его словам, страны-члены ЕС могут предоставить значительные силы для мониторинга прекращения огня, в зависимости от политического решения. Он отметил, что наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта потребует значительного военного присутствия, возможно, в "высоком пятизначном диапазоне".

Относительно вооружения таких сил, Бригер отметил, что это вопрос политического решения. С военной точки зрения, если необходимо предотвратить возобновление конфликта и обеспечить эффективность прекращения огня, следует создать исполнительную миссию с мощным мандатом.

Прямая речь: "Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха. На данный момент все это звучит очень теоретически, но такой сценарий может быть воплощен в жизнь", – отметил генерал.

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Детали: Бригер также выразил сомнения относительно плана президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине путем "замораживания" линии фронта. Он отметил, что такое решение маловероятно и может привести к длительному конфликту, подобному ситуации между Северной и Южной Кореей.

миротворцыЕСвойна
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