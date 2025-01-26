Дипломати просять зробити виняток для України з наказу про замороження допомоги – FT

Американські дипломати закликають надати виняток для українських програм із 90-денного заморожування іноземної допомоги, введеного держсекретарем США Марко Рубіо.

Джерело: Financial Times

Деталі: Згідно з документами, з якими ознайомилося видання Financial Times, високопоставлені дипломати в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту звернулися до Рубіо з проханням виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з широкомасштабної директиви, яка набула чинності 25 січня.

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Наразі запит перебуває на розгляді, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали, про що йдеться в електронному листі співробітникам USAID в Україні, з яким ознайомилося FT.

"Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений – повністю або частково, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали", – йдеться в електронному листі.

Тим часом агентство тимчасово призупинило виконання наказів про зупинку робіт, очікуючи на відповідь щодо винятку.

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Однак до вечора суботи деякі організації почали отримувати накази "припинити роботу". Один із таких наказів, як повідомляє Financial Times, вимагав від підрядника негайно зупинити всі роботи за контрактом до отримання письмового дозволу на їхнє відновлення.

Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.

Дослівно: "Український урядовець обізнаний з ситуацією підтвердив FT, що військова допомога США не підпадає під дію наказу Рубіо про заморозку. "Військова допомога Україні залишається недоторканою. Принаймні, на цей момент вона безумовно не є частиною цієї 90-денної заморозки".

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